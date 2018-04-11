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«Стратегическое партнерство» Украины и МВФ ― это не просто игра в одни ворота, это игра без правил. Ни равноправным, ни выгодным для украинцев, ни надежным такое сотрудничество не назовешь, уверен лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

В своем блоге политик отметил, что, согласно обнародованному Минэкономразвития консенсус-прогнозу, правительство планирует в 2018 году получить от Международного валютного фонда лишь $1,5 млрд вместо ожидаемых ранее $3,5 млрд. В 2019 году Украина рассчитывает только на $2 млрд от МВФ (вместо планируемых $3,4 млрд), в 2020-м ― на $1,5 млрд (вместо $3,3 млрд), в 2021-м ― на $1 млрд.

«Это притом, что судьба пятого транша, который Киев надеялся получить еще в 2017 году, до сих пор неизвестна», — обратил внимание лидер «Украинского выбора».  

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, считает В.Медведчук, если проанализировать историю «партнерских отношений» Украины и МВФ.

«…Прослеживается печальная закономерность: с 1995-го ни одна программа фонда в полном объеме выполнена не была. По программе сотрудничества в 1995–1998 годах из запланированных $2,9 млрд Киев получил лишь $1,9 млрд. На этапе сотрудничества в 1998–2002 годах Украине было перечислено только порядка 62% от суммы, обещанной ростовщиком. В 2008–2013 годах из оговоренных $25,7 млрд кредита реально получено от МВФ лишь $14,4 млрд», — напомнил лидер «Украинского выбора».

По его мнению, с приходом к власти прозападно настроенной команды евроинтеграторов ситуация не изменилась.

«В рамках программы 2014 года общим объемом $16,67 млрд Украина получила $4,6 млрд. По ныне действующей программе EFF с 2015 года перечислено пока только четыре транша (два в 2015-м и по одному в 2016-м и 2017-м), хотя на 15 февраля 2018 года должны были поступить уже семь», — отметил В.Медведчук.

Ни равноправным, ни выгодным для украинцев, ни надежным такое сотрудничество не назовешь, уверен лидер «Украинского выбора».

«Результатом якобы спасения кредиторами украинской экономики становится лишь рост государственного долга и обнищание страны. По итогам февраля текущего года он уже достиг рекордного для Украины показателя ― $76,76 млрд! Обслуживание миллиардных долгов стране давно уже не по силам», — констатирует Медведчук.

Политик уверен: теперь, когда иллюзии развеяны, «Украине необходимо прекратить наращивать кредиты, пересмотреть программу реструктуризации госдолга авторства Яресько и Ко, на десятилетия превратившую Украину в заложницу кредиторов, и поставить во главу угла интересы страны».

«Возобновление торгово-экономических связей с Россией и экспорта в РФ, восстановление позиций на рынках СНГ и России в частности, наращивание промышленного производства, создание новых рабочих мест, активизация экономики и повышение уровня жизни граждан ― без этого обеспечить экономический подъем в Украине невозможно», — резюмировал Медведчук.  
ForUm

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