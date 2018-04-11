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Сотрудники полиции обнаружили в отселенном городе Припять сталкеров-граждан других стран 22 и 25-летнего возраста, прибывших в Украину поездом из Москвы.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, двое иностранцев незаконно проникли на территорию Зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым людям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сотрудники полиции обратились в миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине. Материалы направлены в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения.
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