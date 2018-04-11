Президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу, открытому ГПУ о якобы провокации взятки в «янтарном деле».

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности в суды поданы иски о закрытии 16 торгово-развлекательных центров, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3 больниц, заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. ГосЧС назвала небезопасные ТРЦ.

На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей, в результате погибли четыре человека.

В Алжире разбился военный самолет Ил-76ТД. Самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. Погибли 257 человек.

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.

«Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно.

В НАК «Нафтогаз Украины» надеются, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о наличии политической составляющей в проекте «Северный поток-2» поможет другим странам ЕС определиться с позицией относительно строительства этого газопровода.

Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времен Революции достоинства зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

Капитану керченского судна «Норд» Владимиру Горбенко сообщили о новом подозрении. Суд отпустил его под личное обязательство.

Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.