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Полицейские разоблачили краматорчанина, который в 2014 году дежурил на блокпосту террористов, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Информацию об участнике незаконных вооруженных формирований сотрудники Краматорского отдела полиции получили во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории города.

Полицейские собрали доказательства причастности местного жителя 1971 года рождения к участию в НВФ, которое действовало в Краматорске в период оккупации.

Установлено, что мужчина поддался на пропаганду боевиков и некоторое время осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосту в городе. За это ему обещали деньги и продукты питания.

После освобождения Краматорска наемник скрывался в РФ, а затем вернулся в город. Свою противоправную деятельность всячески скрывал. Но, несмотря на то, что с момента оккупации прошло четыре года, был уличен полицией.

Информация по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

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