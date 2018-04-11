также в разделеПроисшествия
На Донетчине в результате обвала на шахте погиб горняк 15
На «нуле» подорвалось авто с семьей: 4 погибших 62
На Буковине пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов 16
Боевики всю ночь обстреливали жилые кварталы Авдеевки 53
Обострение в зоне АТО: 64 обстрела, ранены 4 военных 48
В Виннице обрушился дом, под завалами оказались 3 человека 59
В центре Харькова произошла стрельба, есть раненые 109
На Полтавщине разбился вертолет 215
В Днипре зафиксирована массовая вспышка кори среди студентов 36
На Киевщине у сотрудников «Укрпочты» украли 200 тысяч 59
На Закарпатье авто полиции слетело в кювет, есть пострадавшие 40
В ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму погибли двое украинцев 48
Боевики 35 раз открывали огонь, ранены трое военных 38
В ДТП на Харьковщине погибла вся семья 84
В Днепропетровской области на шахте погиб горняк 210
На Тернопольщине в ДТП погибли 3 человека 50
На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд 85
Сутки в зоне АТО: 35 обстрелов, ранены 5 военных 51

Сегодня, 11 апреля, в Харькове под мостом на площади Фейербаха нашли мешок с телом мужчины, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение от прохожего, что под мостом лежит подозрительный мешок, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции в 8:00.

Как рассказал начальник Московского ОП города Харькова Евгений Драка, сотрудники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги