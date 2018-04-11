Кабинет Министров Украины перенес на 1 июля 2018 года дату начала перехода Украины на цифровое телевидение. Официальные причины переноса сроков не озвучены, поэтому журналисты и эксперты пытаются самостоятельно понять логику происходящего, сообщают «Экономические известия».

Одним из трендов по этой теме являются планы Кабмина построить еще одну сеть цифрового телевидения на базе государственного Концерна РРТ.

Даже при первом взгляде эта идея вызывает много сомнений и даже подозрений.

Уже традиционно, главной целью для строительства новой сети названо – усиление информационно-медийной безопасности Украины.

Из заявлений руководителей Национального совета по телевидению и радиовещанию, а также Концерна РРТ можно с очень высокой вероятностью назвать состав 10 телекомпаний, которые будут вещать в этой сети. Это – Интер, 1+1, ICTV, Украина, 5 канал, Прямой канал, UA:Первый, UA:Культура, областные общественные телекомпании.

Если взять данные измерительной панели Nielsen за 2017 год, то суммарное телесмотрение первых шести каналов составляет порядка 40%, а остальных каналов в этом списке – менее 1%. Очевидно, что фактически новая сеть создается под эти главные шесть каналов. Теперь посмотрим, кто же владельцы этих каналов – Фирташ, Левочкин, Коломойский, Пинчук, Ахметов, Порошенко.

Руководитель Концерна заявляет, что на первые 70 передатчиков ему надо из государственного бюджета 250 миллионов гривен, значит, вся сеть обойдется казне не менее, чем в 500 миллионов!

Возникает, как минимум, два вопроса. Если власть все время говорит о том, что у страны две главные опасности – олигархи в политике и военная агрессия России, то какое тогда отношение к «усиление информационно-медийной безопасности Украины» имеют планы по построению именно такой телевизионной сети, где олигархи окончательно берут полный контроль над умами населения на многие годы вперед.

И почему за сеть для телекомпаний олигархов должно расплачиваться обнищавшее население?

Второй аргумент апологетов проекта – доходы от работы сети, это огромная экономическая поддержка для Концерна РРТ, без которой он не сможет выжить.

Но с этим аргументом тоже не получается.

По заявлению руководителя Концерна РРТ стоимость вещания в месяц для одного телеканала составит порядка 1 млн. гривен или 10 млн. за всю сеть. Отнимите налоги, плюс уменьшение доходов от Зеонбуда (так как эти 10 каналов уйдут из его сети), большие затраты на ремонты (Концерн собирается строить сеть модернизируя старые аналоговые передатчики) и вы получите не более 3 млн. гривен.

Сравним эти цифры с 700 млн. гривен (без НДС) дохода Концерна за 2017 год и станет очевидно, что ни о какой «огромной экономической поддержке» речь не идет, как и то, что выделенные на строительство сети 500 миллионов гривен из кармана налогоплательщиков уже никогда туда не вернутся.

Возникает вопрос, если не для усиления информационной безопасности и не ради экономической выгоды для государства, то зачем тратить огромные деньги из госбюджета, которых не хватает даже на зарплаты и больницы?

Похоже на то, что ответ на этот вопрос уже написан Кабмином в документе «Цифровая аджента Украины – 2020», где в разделе 10.4. «Цифровое телевидение» сказано: «через соответствующий период времени цифровую инфраструктуру целесообразно приватизировать».

Чистая классика — есть время «разбрасывать камни», в виде бюджетных 500 млн. гривен, потом наступит время «собирать эти камни».