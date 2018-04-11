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9 апреля в больнице умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Киевском следственном изоляторе. Об этом Громадському радіо сообщил представитель заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.

3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО. «Сначала его поместили в одну камеру, потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство - биться головой о предметы, о стену. 5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за этих ранений, которые он получил в предыдущей камере, ему стало становиться хуже и был госпитализирован в клиническую больницу», - рассказал пресс-секретарь.

Осужденный скончался 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

Маслак отметил, что врачи не обнаружили следов насильственной смерти. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, отметил спикер.
ForUm

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