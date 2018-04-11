Хотя новый санкционный удар не стал катастрофическим для российской экономики, от следующего она может и не оправиться

Российская экономика зашаталась под ударом санкций, объявленных Минфином США против 27 российских бизнесменов, чиновников, а также ряда компаний. Из-за них на российских биржах произошел невиданный обвал – потери участников рынка и инвесторов за один торговый день составили около $16 млрд. Больше всего – $2,25 млрд – потерял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Президент Лукойла Вагит Аликперов лишился $1,37 млрд, владелец Renova Group Виктор Вексельберг – $1,28 млрд. Потери владельца РУСАЛа Олега Дерипаски оценивают в 905 млн долларов. Но именно его наиболее показательно наказали, наложив арест на активы и имущество. И именно вынужденное заявление алюминиевого короля о возможности технического дефолта его бизнес-империи повлекло основную панику на рынке.

В результате российские акции испытали наибольшее падение за последние четыре года. А курс рубля сразу скатился с 58 до 63 руб/$.

Первое американское предупреждение

До дефолта в России, правда, еще далеко, но впервые крупные публичные российские компании с глобальным бизнесом настолько сильно пострадали не от падения нефтяных цен, а конкретно от ограничений, направленных на наказание РФ за ее агрессивную внешнюю политику. И продожение следует.

Минус $100 млрд общей капитализации – таков результат падения фондового рынка РФ 9 апреля. Это первая реакция экономики РФ на новые санкции США против российских олигархов. Напомним, американское Министерство финансов ввело меры во исполнение закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA), который в августе 2017 года подписал президент Дональд Трамп. Согласно закону CAATSA, Минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года представил Конгрессу «кремлевскую доклад»– список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, приближенных к «российскому режиму» (помощников и советников президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэров Москвы и Санкт-Петербурга и др.). Сегодня к 27 приближенным прилетели первые «ласточки». В частности, в США арестовали все имущество Олега Дерипаски, которого подозревают в организации вмешательства в американские выборы. Включительно со всеми счетами, активами примерно на $1 млрд, плюс собственный особняк в Вашингтоне стоимостью $15 млн. И это США фактически еще не начинали введение серьезных санкций. А только распорядились прекратить любые деловые отношения и операции с «токсичными» компаниями отдельных россиян.

«Санкции США против России – это первый тревожный звонок для российской власти, дескать, игры закончились. США переходят к тяжелой артиллерии. Сейчас было предупреждение, ведь США по большому счету надавили только на алюминиевый бизнес Дерипаски. Но следующий удар может быть нанесен уже по нефтегазовой сфере и финансовому сектору, что в свою очередь повлекло бы сложности с рефинансированием внешних долгов российскими банками и бизнесом», – комментирует управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Мы видим реакцию на новые санкции США. Разумеется, для россиян они опасны. После паники, конечно, определенная стабилизация все же состоится. Возможно, еще несколько дней на рынке будет «турбулентность», но основное падение уже произошло и отскока не будет. Сейчас важно, пойдут ли американцы дальше», – отметил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Оказывается, пойдут. Как стало известно, в Конгрессе США зарегистрирован законопроект о запрете операций с долговыми ценными бумагами в России и бумагами крупнейших российских банков. Вот это уже точно станет «бомбой» и началом серьезного финансового кризиса в стране. И хотя законопроект касается только ценных бумаг новых эмиссий, последствия будут тяжелые, поскольку российский банковский бизнес и российский бюджет фактически «отрежут» от международной финансовой пуповины.

«США за несколько минут могут уничтожить Россию без применении своих войск», – написал экономист Владимир Компаниец на своей странице в Фейсбук. Стоит лишь Минфину заявить, что:

а) резидентам США запрещается покупать российские акции и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

б) активы российских компаний замораживаются;

в) все, кто будет иметь отношения с российскими компаниями, попадут под санкции.

Ну, подумаешь, россияне станут беднее – им не привыкать

Мировые аналитики отмечают, что резкое падение российского рынка акций стало отдельной индивидуальной историей, поскольку европейские фондовые рынки демонстрируют в целом позитивную динамику в пределах 0,1-0,6%, американский фондовый рынок открылся ростом основных индикаторов на 1,5-2,2 %. Мировые товарные рынки также растут.

Однако, россияне при этом твердят о «сплошной неопределенности».

«События, которые произошли в пятницу, вызывают естественную коррекцию рынка», – заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. Мол, много неопределенности, участникам рынка не совсем ясны последствия санкций, пределы этих последствий, но российская экономика и финансовая сфера адаптируются, и плавающий курс рубля ее спасет от внешних шоков. Действительно, финансисты утверждают, что при относительно дорогой и стабильной цене на нефть около $70 за баррель курс 63-65 руб/доллар не катастрофичен для экономики страны, поскольку золотовалютные резервы РФ (около $450 млрд) позволяют какое-то время удерживать рубль от критического падения. Куда более серьезные последствия имело бы для российской экономики падение курса до 100-120 руб/доллар. Но этого вряд ли стоит ждать.

Кремль давно научился манипулировать валютным курсом для того, чтобы в достаточном количестве наполнять свой бюджет. «Россияне просто девальвируют рубль и все. Какие угрозы это несет стране? Более широкая девальвация всегда ведет к росту инфляции – население станет еще беднее. Но россиянам по телевизору расскажут, что во всем виноваты американцы, а не внутренняя и внешняя политика российской верхушки. Поэтому за счет населения и будут выкручиваться. Выборы уже прошли, следующие шесть лет Путин остается при власти. Поэтому, никакие социально-политические изменения там невозможны», – говорит Эрик Найман.

По его словам, снижение курса российского рубля почти не отразится на гривне, ведь зависимость Украины от российского экспорта значительно снизилась. «Негативное влияние может и будет, но украинцы до осени его не почувствуют», – прогнозирует эксперт.

Ожидается, что российское правительство решит компенсировать пострадавшим предприятиям их потери. Например, речь идет о национализации РУСАЛа. «Но объемов резервных фондов, которые применяются в таких случаях, в России сегодня остались крохи – всего 50 млрд рублей ($850 млн, как раз на одного Дерипаску и хватит – Ред.). Другое дело, что у России достаточно пока золотовалютных резервов.

«Если бы санкции были жестче – сложилась бы ситуация, подобная 2009 году, когда на поддержку российской валюты была потрачена почти четверть всех золотовалютных резервов страны, – комментирует политолог, эксперт Института мировой политики Николай Белесков. Сейчас, по словам эксперта, российское правительство может адаптироваться к экономическим потерям – отдельным компаниям и пострадавшим богачам поможет, и вряд ли будет тратить большие ресурсы на поддержку курса рубля.

Малый против большого, или Все ходы ведут к поражению

Что касается вариантов развития событий, то их не много. «В экономической сфере не видно ни одного шага, который могла бы сделать Россия в ответ, и который бы не ударил по ней самой. Прекращение прямой торговли с США, ныне составляющей $20 млрд, а в лучшие годы заходившей и за 40 - это для США это небольшая потеря. Могут прекратить продажу титана, который используется в авиации – но проблема в том, куда Россия его денет? Экономика размером $1,4 трлн не может нанести серьезный ущерб экономике в $20 трлн. Поэтому возможностей для экономической ответа, типа контрсанкцій, в России нет», – отмечает Николай Белесков.

По его мнению, возможны варианты ответа только в военно-политической сфере. Например, выход России из договора СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях. – Ред. ) и фактическое развертывание гонки ядерных вооружений, постоянные военные демонстрации в Черном и Балтийском морях, осложнение на Донбассе, игра на нервах и все такое. «Но, во-первых, вряд ли США на это купятся, а во-вторых, такие действия могут выйти из-под контроля и привести к горячей фазе войны, а России это не выгодно. Выходит, у нее нет ни единого инструмента эффективного ответа на действия США», – резюмирует эксперт.

Украина тоже планирует использовать удачный момент для разрыва с российским бизнесом. Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить проект решений, который будет вынесен на рассмотрение СНБО относительно возможных дополнительных санкций на активы российских бизнесменов в нашей стране. «Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США. В санкционный список будут включены и Дерипаска и другие российские олигархи», – говорится в сообщении Порошенко в Twitter. Не исключено, что речь пойдет и о судьбе злополучного Николаевского глиноземного завода, который входит в орбиту Олега Дерипаски, и который наконец-то вернется в государственную собственность после его бесславного пребывания в руках россиян.

Оксана Полищук, Николай Романюк