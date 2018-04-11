Facebook находится в состоянии «гонки вооружений» с поддерживаемым Россией группами, которые используют социальную сеть для манипулирования выборами и общественным мнением. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг во время показаний в Сенате США, сообщает УНИАН.

По его словам, методы распространение политической дезинформации будут совершенствоваться.

«Есть люди в России, чья работа заключается в эксплуатации наших систем и других интернет-систем... Тоесть это «гонка вооружений». Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше», – сказал Цукерберг. Он добавил, что важно инвестировать в Facebook остановить попытки изменить результаты выборов.

Ранее Цукерберг во время сенатских слушаний по поводу утечки данных из соцсети признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.