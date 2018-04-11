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В ночь на 11 апреля боевики из тяжелого вооружения вновь обстреляли кварталы в старой части Авдеевки, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, обстрел со стороны оккупированного Донецка начался в 20:00 и не утихал до 5:00.

Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова. Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не пострадали.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции пока находится в пострадавшем районе, обследует территорию, собирает информацию о других повреждения и оказывает помощь мирным жителям.

Данный факт квалифицированы по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 10 апреля, российско-оккупационные войска совершили 64 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применяя при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
ForUm

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