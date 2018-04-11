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В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против России из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении России появился в базе документов Конгресса США. Законопроект называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России».

«Российская агрессия должна быть встречена силой и решимостью, в том числе при помощи санкций, направленных на сдерживание будущих российских нападений на диссидентов, экспатриантов и демократических активистов», - отмечается в законопроекте.

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. В тексте говорится, что санкции должен ввести президент в течение 60 дней после принятия законопроекта.

Не позднее чем через 90 дней после введения санкций президент запретит американским гражданам участвовать в транзакциях с суверенным долгом России, выпущенным не ранее 180 дней после принятия закона.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.

США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.
ForUm

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