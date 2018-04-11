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Председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко вместо Ольги Матюшиной. Об этом сообщила активистка Ирина Федорив.

По ее информации, Еременко снова внесли в реестр как руководителя Коцюбинского. Соответствующие изменения в реестр внесла представитель коммунального предприятия «Приоритет» Татьяна Бартко, сообщает «Украинская правда».

Эти действия Федорив назвала «переворотом».

По ее утверждениям, Еременко «контролирует мэр Ирпеня Владимир Карплюк».

Матюшина утверждает, что «Николай Еременко - человек, который самопроголосилася мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем».

В ответ на внесение кандидатуры 7 марта Еременко, Матюшина пожаловалась в прокуратуру.

«Месяц не было ни одного следственного действия. Месяц мы просили Минюст рассмотреть жалобу поселкового головы. месяц админздание совета и коммунального предприятия были захвачены. В конце концов Минюст таки рассмотрел жалобу и признал, что внесли в реестр Николая Еременко с нарушениями закона», - подчеркнула Федорив.

Напомним, ранее Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта «регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко».

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.

3 апреля Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации признала неправомерным и отменила регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета. 
ForUm

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