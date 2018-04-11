Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в российском Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

«На борту предварительно находились шесть человек. Все они погибли», - сказал источник.

По его словам, при ударе о землю вертолет загорелся. «Сейчас ведется тушение пожара», - сказал собеседник агентства. Территория оцеплена.

Вместе с тем в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в районе улиц Антенная - Хирургическая на пустыре совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний Хабаровского края. «По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», - сообщили в ГУ МЧС.

В авиакомпании «Восток», которой, по предварительным данным, принадлежал вертолет, не смогли прокомментировать сообщение. «Никого из начальства сейчас нет на месте. Пресс-службы у нас нет», - сказали в приемной авиакомпании.

По предварительным данным, вертолет совершал учебный полет, сказали в экстренных службах.

«Ми-8 принадлежал авиакомпании «Восток», по предварительным данным, полет был учебным», - сообщил источник.