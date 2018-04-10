Рядовые украинцы стали разменной монетой в бизнес-планах крупного западного капитала и его лоббистов в лице МВФ, Еврокомиссии, США и других западных структур. К такому выводу пришел блогер Алексей Куракин, анализируя соотношение экспорта/импорта после 4-летнего евроинтеграционного курса Украины, а также разрыв правительством Украины программы экономического сотрудничества с РФ.

Эксперт в корне не согласен с аргументацией премьер-министра Владимира Гройсмана, заявившего о том, что разрывая отношения с Россией, «сырьевым придатком которой все предыдущие годы» якобы была Украина, «мы становимся только сильнее».

По мнению Куракина, комментарий по этому поводу Виктора Медведчука, назвавшего действия правительства «новым реформаторским идиотизмом», намного ближе к истине, поскольку подтвержден данными Госстата.

«Не соглашусь с Гройсманом. Достаточно посмотреть на структуру экспорта Украины в 2014 году. Как видим, даже в период стремительного обвала объемов экспорта в Россию доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляла – 67,6% (машиностроение, продукция металлургии, продукция химической отрасли)», — обратил внимание эксперт.

Что касается заявлений премьера о росте торговли со странами ЕС, то после обвала в 2014 – 2015 годах тенденция незначительного роста действительно наметилась, признал Куракин.

«Но сегодняшний экспорт и импорт все еще не приблизились даже к уровню 2011 – 2013 годов, … а общий экспорт Украины …составляет лишь 68,32% от уровня 2013 года», — отметил он.

География экспорта/импорта в 2017 году свидетельствует не только о том, что Россия остается нашим главным торговым партнером, но и демонстрирует, что 10 основных торговых партнеров Украины — Китай, Беларусь, Турция, Индия, Египет — не имеют к ЕС никакого отношения, подчеркнул Куракин.

При этом главным свидетельством провальной деятельности «еврореформаторов», блогер считает уровень благосостояния рядового украинца.

«Вот лишь некоторые «успехи» по рецептам МВФ и «Вашингтонского обкома»: цена на газ выросла в 9,5 раза, на отопление – в 11,3 раза, на горячее водоснабжение – в 5,7 раза, на электроэнергию – в 3,2 раза… А теперь представьте, что мы еще лишимся возможности экспортировать украинские товары в Россию. Хотя бы в нынешних объемах – на уровне 3,9 млрд. дол. А впереди маячит перспектива потери транзита через ГТС и хроническая жизнь на займы МВФ», — обрисовал ближайшее будущее Куракин.

По всем сегодняшним признакам Украина, считает он, станет полноценной колонией Запада с внешним управлением, вывозом сырья, зависимостью от кредитов, бедным населением.

«Так кто же прав? Медведчук, который говорит, что «…равноправные отношения с РФ являлись залогом роста экономики, притока инвестиций, развития промышленного сектора экономики…» или нынешний премьер, который прекрасно понимает, как Украина катится в нищету, но говорит, что в будущем нас ждет возможность «стать сильнее»? Это может показаться парадоксальным, но правы оба, если оценивать с точки зрения их политических взглядов», — пояснил Куракин.

Аргументы Медведчука, считает эксперт, — это политика, в основе которой лежат интересы государства и благополучие граждан, а также взаимовыгодные отношения со всеми соседями, включая Россию.

Гройсман, по словам блогера, тоже прав, если оценивать его слова с точки зрения интересов «наших больших друзей» из западных корпораций и МВФ.

«Вот только интересы простых украинцев в данном случае вынесены за скобки», — считает Алексей Куракин.