Обнародовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха» в Одесской области.
Как сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, испытания «Ольхи» пройдут в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.
Как ранее сообщал ForUm, на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время