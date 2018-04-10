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Обнародовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха» в Одесской области.

Как сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, испытания «Ольхи» пройдут в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Как ранее сообщал ForUm, на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».
ForUm

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