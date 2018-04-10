В Днипровском аграрно-экономическом университете в начале апреля зафиксирована массовая вспышка заболевания корью среди студентов.

Об этом сегодня рассказал журналистам заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев, сообщает УНИАН.

По его словам, корью заболели 23 студента и трое сотрудником вуза. Среди заболевших есть беременная студентка.

Он сообщил, что занятия в университете не прекращались, проводятся противоэпидемические мероприятия. Часть больных госпитализирована в больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Киселев отметил, что с начала 2018 года в Днепропетровской области зарегистрировано 426 случаев заболевания корью. 58% заболевших составляют дети до 17 лет. 82% больных не были привиты от кори.

Напомним, с начала года в Украине от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.