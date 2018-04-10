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Украинцы в 2017 г. стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации Польши.

В министерстве отметили, что в 2017 г. иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, общей площадью составила почти 23 га.

«Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 г., они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)», — сообщило польское министерство.

Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.

 
ForUm

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