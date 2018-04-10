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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования Польше и польскому народу в связи с годовщиной авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни руководства государства.

«Сегодня, в 8-ю годовщину Смоленской катастрофы, в которой погибли многие настоящие друзья Украины, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, мы отдаем должное жертвам той огромной трагедии, мы присоединяемся к боли и молитвам польской нации. Пусть покоятся с миром», - написал министр в Twitter.

 


 

 

Стоит отметить, что пост Климкина написан на польском языке.

Напомним, правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включительно с президентской четой Леха и Марии Качиньских направлялись на мероприятия, посвященные 70-е годовщине Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета Ту-154М.
ForUm

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