Инфляция в Украине будет оставаться на высоком уровне и составит в 2018 году до 10% из-за высоких темпов роста затрат на оплату труда в бюджетном секторе.



Такой прогноз озвучила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов, сообщает УНИАН.

По ее словам, дальнейшее повышение заработной платы в бюджетной сфере темпами, которые выше инфляции, приведет к росту расходов на оплату труда свыше 18% ВВП. «Учитывая это, мы считаем, что инфляционное давление остается, и ожидаем, что инфляция в 2018 году останется высокой и может достигнуть 10%», - сказала она.

При этом представитель Всемирного банка назвала план доходов в государственном бюджете Украины оптимистичным, что, по ее словам, подтверждается статистикой выполнения госбюджета в первые месяцы текущего года.

Напомним, по прогнозам МЭРТ, уровень инфляции в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.