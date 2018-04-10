Все предложения украинских националистов по проведению реформ упускают главный момент, лежащий в основе большинства современных проблем Украины: сокращение экономических связей с Россией и попытки сближения с ЕС. Об этом пишет Кристель Неан, обозреватель крупнейшего французского сайта гражданской журналистики Agora Vox.

Комментируя организованный «Свободой», «Национальным корпусом» и «Правым сектором» марш против олигархов, эксперт обращает внимание на такой факт: число миллионеров в Украине удвоилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом, тогда как остальная часть населения становится все беднее.

«Как правильно заметил Виктор Медведчук, «именно еврореформы за четыре годы довели страну до нищеты, поскольку они не учитывали экономические реалии страны», — пишет Agora Vox.

«К концу 2013 года государственный и гарантированный долг Украины составлял 40% ВВП, а к концу 2017 года он удвоился, превысив 80% ВВП. В 2013 году ВВП Украины на душу населения составлял более 4 075 долларов, а к 2016 году он составлял 2 221 доллар США. Среднемесячная зарплата в 2017 году составляла 267 долларов США (в 2013 году она составляла более 408 долларов США). Пенсия, «модернизированная» правительством в 2017 году, в 2,3 раза ниже, чем до еврореформ. Сегодня это чуть больше 48 долларов, а в 2013 году — это было почти 112 долларов», — цитирует издание материал Медведчука на сайте «Украинского выбора».

Ссылаясь на материалы политика, Agora Vox пишет обращает также внимание на данные многих международных рейтингов, свидетельствующих о катастрофической ситуации в стране.

«В частности, сейчас Украина занимает 7-е место в рейтинге Блумберга среди стран с наиболее неблагоприятными условиями (в предварительном рейтинге 2018 года, Украина находится на 5-м месте в 2017 году после Венесуэлы, Египта, Аргентины и Южной Африки). В рейтинге стран мира по уровню процветания института Легатум (Legatum) Украина занимает 112-е место (сразу после Бангладеш и до Буркина-Фасо), в то время как 2013 году она занимала 64-е место. Украина заняла 72 место из 80 в рейтинге лучших стран для комфортного выхода на пенсию. В рейтинге стран мира по уровню экономической свободы Украина заняла последнее место среди европейских стран, а в мировом рейтинге одно из последних», — цитирует издание лидера «Украинского выбора».

Политик также считает, что вместо «инвестиционной Мекки», Украина стала страной, которую иностранный капитал обходит стороной.

«В евроинтегрированной Украине нет ни одной сферы экономики, ни одной отрасли, которая не пострадала бы от «реформ», проводимых правительством. Для миллионов украинцев так называемый цивилизованный выбор вылился в безработицу, безнадежную нищету и отсутствие веры в будущее», — цитирует Agora Vox лидера «Украинского выбора».

Издание напоминает о том, что история циклична, и нынешняя ситуация в Украине напоминает Веймарскую республику.

«Массовая безработица и отчаяние часто приводят к одним и тем же результатам, поэтому неудивительно, если Украина резко развернется в сторону тотального и самого радикального ультранационализм», — прогнозирует обозреватель Agora Vox.