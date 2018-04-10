Целью обыска в квартире Надежды Савченко было оружие.

Об этом в комментарии телеканалу NewsOne сообщила ее мать Мария Савченко, передает Украинская правда.

«Искали оружие. Видимо, думали, что здесь гранатометы есть. Пистолет, который Наде подарили (нашли, - ред.), пули к тому пистолету. И все, больше ничего не нашли», - сказала она.

По словам Марии, следователи пришли с обыском около 7:00 во вторник. Сначала она отказывалась их впускать, называя такие намерения противозаконными, правоохранители в ответ угрожали выбить дверь.

Впоследствии матери депутата позвонила ее другая дочь – Вера, и та согласилась дать следователям доступ к вещам Надежды. Мария Савченко говорит, что по одному впускала правоохранителей, записывая их фамилии и проверяя документы.

Обыск, по словам женщины, длился около 2 часов. После него следователи составили протокол. Примерно в это время приехала Вера Савченко с адвокатом Надежды Дмитрием Бугаем.

По ее словам, около 11:00-12:00 правоохранители завершили следственные действия и ушли.