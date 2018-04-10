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В Атланте вчера, 9 апреля, произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мейвезера-младшего: ранение в ногу получил его охранник. Об этом сообщает Ліга.net, ссылаясь на AJC.

Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.

По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.

«После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.

26 августа 2017 года Мейвезер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда.
ForUm

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