В Атланте вчера, 9 апреля, произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мейвезера-младшего: ранение в ногу получил его охранник. Об этом сообщает Ліга.net, ссылаясь на AJC.
Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.
По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.
«После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.
26 августа 2017 года Мейвезер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда.
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