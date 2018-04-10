Председатель правления украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «троянским конем» для Евросоюза проект газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью DW.

«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого – если он будет построен – европейцам со временем придется серьезно расплачиваться», - подчеркнул Коболев. Ценой за запуск «Северного потока-2» будет раскол в Евросоюзе, полагает он.

По мнению главы НАК, для достижения этой цели Москва применит тактику «разделяй и властвуй». «Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола», - объяснил Коболев.

Глава «Нафтогаза» также озвучил гипотезу о том, почему Россия с помощью «Северного потока-2» и «Турецкого потока» хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. «Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния», - заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий «превышает 50 процентов в случае прекращения транзита».

Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он. «Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане», - добавил глава «Нафтогаза».

По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Киеву в три с лишним млрд долларов и «где-то между двумя и тремя процентами ВВП».

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.