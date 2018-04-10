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Украина с 2013 года поднялась в рейтинге Doing Business со 137-й на 76-ю строчку. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы решительно осуществляем реформы, чтобы значительно улучшить инвестиционный климат. Но больше, чем моим словам как Президента можно доверять оценке Всемирного банка. В его рейтинге Doing Business Украина поднялась с позиции 137, до моего прихода к власти в 2013 году, на 76-ю строчку – в прошлом году», - заявил Порошенко.

«Такой динамики не продемонстрировала ни одна страна. И мы делаем все возможное, чтобы оказаться в ближайшее время в первой 50-ке», - подчеркнул Глава государства.

По словам Порошенко, в Украине осуществили основательное реформирование налоговой отрасли, обеспечили реформу в образовательной, медицинской и пенсионной сфере, а также переформатировали энергетический сектор в части госзаказа и приватизации, во что поначалу не верил сам МВФ. А также провели революционную реформу банковского сектора.

«Все это – очень непопулярные, но необходимые шаги», - отметил он.

Президент добавил, что по итогам конкурса на получение мобильными операторами лицензий на пользование связью 4G удалось получить 8 млрд гривен вместо ожидаемых 5 млрд. «Мы продвинулись в вопросе децентрализации, адаптировали наши ВСУ к стандартам НАТО, в корне изменили систему правосудия, а решение о создании антикоррупционного суда было в первом чтении принято парламентом», - отметил он.

«Самое главное – это мнение инвесторов, и много влиятельных фирм пришли или вернулись в Украину», - подчеркнул Президент.

Напомним, Минэкономразвития прогнозировало, что в случае принятия законопроекта №6540, касающегося легкости ведения бизнеса, Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций.
ForUm

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