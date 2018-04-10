Специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США, заинтересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Об этом говорится в развернутой публикации американского центрального издания The New York Times, передает Укринформ.

«В этом году следователи направили судебные запросы в компанию Trump Organization по широкому кругу вопросов, касающихся ведения бизнеса с зарубежными странами. В ответ, компания передала документы, где речь шла о пожертвовании на сумму $150 тыс. от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года на адрес Фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутную появление господина Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце», - говорится в публикации.

При этом уточняется, что речь идет о конференции Ялтинская Европейская Стратегия (YES). Тогда Трамп во время прямого включения раскритиковал политику Барака Обамы.

«Наш президент не является столь сильным и не делает того, что должен сделать для Украины», - заявил тогда Трамп, добавив, что Путин не уважает президента США.

Таким образом, вклад Пинчука оказался самым большим за весь 2015 год, которые Фонд получил от посторонних доноров, если не учитывать пожертвования самого Трампа.

Платеж от Пинчука «интересен тем, что он имел место во время избирательной кампании от иностранца, и выглядел как попытка приобрести за деньги фактор влияния», - цитирует издание экс-начальника одного из налоговых подразделений, осуществляет надзор за увольнением организаций от налогообложения. Он назвал пожертвование «необычной суммой за слишком короткую речь».

Пинчук является зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы, который был широко раскритикован за коррупцию, кумовство и убийства журналистов, уточняется в публикации. Сам же Пинчук был замешан в незаконном демпинговании на рынке стали США и искусственном занижении цен на продукцию. Кроме того, он с 2006 года делал многомиллионные взносы в Фонд Клинтонов.

Как пишет издание, появление этой информации показало, что Мюллер отслеживает все возможные поступления денег в Фонд Трампа, не только из России. Хотя остается неясным, какие еще платежи находятся в поле его зрения.

По словам нескольких источников, Мюллер спросил у Trump Organization документы, электронные письма и другие сообщения о нескольких россиянах, в том числе о тех, чьи имена не были ранее связаны публично с Трампом.