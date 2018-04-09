Отец украинца Павла Гриба заявляет о значительном ухудшении состояния его здоровья. Об этом Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook.
«9 апреля 2018. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ, несмотря на праздник, работает. Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г. Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе», – написал он.
По словам отца, администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется.
«Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности», – подчеркнул он. Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая.
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