Отец украинца Павла Гриба заявляет о значительном ухудшении состояния его здоровья. Об этом Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook.

«9 апреля 2018. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ, несмотря на праздник, работает. Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г. Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе», – написал он.

По словам отца, администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется.

«Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности», – подчеркнул он. Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая.