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Минобороны РФ заявило о причастности ВВС Израиля к авианалету на аэродром Тифор в Сирии. Израиль от комментариев по этому поводу отказался.

Военное ведомство РФ заявило, что ракетный удар по правительственной авиабазе на территории Сирии нанесли израильские самолеты, сообщает Укринформ.

«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», - утверждают в Минобороны.

В ведомстве отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома.

В то же время Израиль отказался комментировать сообщения о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск Т-4 (Тифор) в провинции Хомс.

Базирующийся в Ливане арабский телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что ВВС Израиля находились в небе в районе границы Сирии и Ливана в момент нанесения авиаудара по аэродрому.

Ранее Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС.

Как известно, минувшей ночью сирийское агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась обстрелу несколькими ракетами.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате авианалета на военный аэродром погибли 14 человек. Среди жертв есть бойцы из Ирана.

 
ForUm

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