Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу.

Стороны обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Порошенко сообщил турецкой стороне о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крымц, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Напомним, Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.

В докладе Института Гудзона (г. Вашингтон, США) «Сможет ли ООН восстановить единство Украины? Экспертный доклад «Расмуссен глобал» о миротворческой миссии в восточной Украине» говорится, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна состоять, по меньшей мере, из 20 тысяч личного состава из европейских стран, не являющихся членами НАТО.

О готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе также заявила Финляндия и Швеция.