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Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает DW, в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля, Порошенко назвал газопровод «чисто политическим проектом, который финансирует Россия». «Простите за резкие слова, но «Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность к России», – заявил украинский Президент.

Он назвал Москву «крайне ненадежным партнером» и заявил, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей «огромный ущерб».

У газопровода нет «экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и «может быть легко и выгодно модернизирован», уверен Порошенко. «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в «Северный поток-2», - предложил Президент.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН. Порошено считает «важным символом» упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.  
ForUm

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