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Рабочий погиб 8 апреля на шахте имени Героев космоса, входящей в компанию «ДТЭК Павлоградуголь» (село Вербки, Днепропетровская область). Об этом сообщила журналистам пресс-служба «ДТЭК Павлоградуголь», передают Українські Новини.

Сообщается, что погибший был сотрудником Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

Происшествие произошло во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки.

По данным ведомства, кусок цепи оторвался, ударил электрослесаря, который руководил лебедкой, в грудь.

Травма была смертельной, ведется расследование.
ForUm

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