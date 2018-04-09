Рабочий погиб 8 апреля на шахте имени Героев космоса, входящей в компанию «ДТЭК Павлоградуголь» (село Вербки, Днепропетровская область). Об этом сообщила журналистам пресс-служба «ДТЭК Павлоградуголь», передают Українські Новини.
Сообщается, что погибший был сотрудником Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.
Происшествие произошло во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки.
По данным ведомства, кусок цепи оторвался, ударил электрослесаря, который руководил лебедкой, в грудь.
Травма была смертельной, ведется расследование.
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