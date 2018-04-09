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Правительство Украины разрабатывает формулу цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальную защиту людей», – отметил он.

Напомним, Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.
ForUm

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