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Сегодня, 9 апреля, в 4:30 в Тернопольской области на автодороге Збараж-Подволочиск в результате ДТП погибли 3 человека, еще 3 травмированы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Водитель автомобиля Audi А6 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в озеро. На момент ДТП в автомобиле находились шесть человек.

Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения – два парня получили переохлаждение, а девушка находится в реанимации. Ее откачали после утопления.

Событие внесено в ЕРДР по статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.
ForUm

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