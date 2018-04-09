также в разделеМир
Авиация Израиля нанесла удар по Сектору Газа 20
Правящая партия Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии 19
Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов «полезным идиотом» Кремля 62
Бывший президент Бразилии сдался полиции 43
Число жертв ДТП с хоккейной командой в Канаде выросло до 15 человек 39
В Стамбуле следовавший в Украину танкер врезался в исторический особняк 110
СМИ: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами 71
Жертвами химической атаки в Сирии стали 70 человек 116
Наезд на людей в Мюнстере совершил немец с расстройством психики 41
В Германии фургон въехал в толпу, есть жертвы 93
В Канаде автобус с хоккейной командой столкнулся с грузовиком, 14 погибших 277
Британские власти отказали визе племяннице Скрипаля 80
МИД РФ обещает «жесткий ответ» на новые санкции США 96
Facebook вводит новые правила для борьбы с вмешательством в выборы 54
Опубликован рейтинг европейских городов с самыми большими пробками 63
Журналисты раскрыли схему доставки российских наемников в Сирию 125
В РФ требует объяснить блокирование российских ботов в Facebook 37
В Иерусалиме сотни украинцев прошли дороге Скорби с молитвой о мире 59

Футбольным болельщикам Соединенных Штатов и других стран Запада следует «дважды подумать» перед тем, как ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку консульские службы поставлены под удар из-за дипломатического кризиса в отношениях между Кремлем и Западом.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian, с таким предупреждением выступил неназванный чиновник Белого дома. Отмечается, что чемпионат стартует в РФ 14 июня, на фоне обоюдной высылки дипломатов Россией и странами Запада.

Представитель Белого дома, как утверждается, предупредил всех, кто планирует посетить чемпионат. «Я бы дважды подумал, поскольку у нас не будет такой же возможности защитить наших граждан или даже просто решать обычные консульские вопросы, пока мы там. Это также касается и других стран», - отметил чиновник.

«Если вы столкнетесь там (в России. – Ред.) с трудностями любого характера, у нас просто не будет необходимых средств. С людьми случается всякое. Они болеют, и тогда их необходимо вывозить из страны», - указал он, добавив, что хотя серьезных инцидентов на ЧМ-2018 не ожидается, речь идет об обеспокоенности подобными вещами в целом.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон предположил, что Путин будет использовать ЧМ-2018 таким же образом, как Гитлер использовал Олимпийские игры в Берлине 1936 года.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги