Переговоры о судьбе незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко интенсифицируются после оглашения ему приговора и подачи апелляций.

Такое мнение высказал Укринформу адвокат украинца Марк Фейгин, стоящий в очереди в СИЗО Лефортово к своему подзащитному.

«Прямо сейчас нахожусь в очереди в СИЗО Лефортово. Сегодня увижусь с моим подзащитным, нужно обсудить несколько важных вопросов. В частности, расскажу и об итогах своей поездки в Киев на прошлой неделе. Встречался с представителями украинской власти. Из того, о чем могу рассказать – после оглашения приговора Роману Сущенко и подачи апелляций начнутся более интенсивные переговоры о решении его судьбы, вероятно, путем обмена», - сказал Фейгин.

По его предположениям, также большую роль может сыграть визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург, во время которого, вероятно, состоятся конфиденциальные договоренности относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев. При этом адвокат считает, что помилование и обмен Сущенко может сдвинуть с мертвой точки процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.