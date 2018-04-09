также в разделеПроисшествия
Сутки в зоне АТО: 35 обстрелов, ранены 5 военных 26
В Крыму электричка врезалась в микроавтобус, погибли 5 человек 189
За сутки боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО, ранен 1 военный 45
Боевики подстрелили на блокпосту женщину 220
С начала «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов 51
Сутки в зоне АТО: 42 обстрела, ранены 2 военных 63
Еще один мужчина погиб от взрыва гранаты на Донбассе 49
В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой 116
За 11 месяцев из-за обстрелов погибли 32 мирных жителя Донбасса 45
Сутки в АТО: 27 обстрелов, потерь нет 34
В Херсоне у СБУ пытались отбить депутата «Евпаторийского горсовета» 177
В цех завода «Укроборонпрома» ночью бросили две гранаты 71
В Кривом Роге на полигоне подорвались трое нацгвардейцев 61
В Новоград-Волынском стреляли в депутата 61
В Днипре горела Приднепровская ТЭС 96
В Одесской области поезд насмерть сбил пограничника 60
За сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, потерь нет 37
На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей 45

Сегодня в Бугском районе Львовской области в результате аварии сошел с рельсов товарный поезд, сообщает «Варта 1».

Отмечается, что авария произошла в 09:30 в селе Задворье.

Товарный поезд сошел с рельсов, перевернулись как минимум десять вагонов. На данный момент затруднено движение поездов. В результате аварии заблокировано движение пассажирского электропоезда Ривне-Львов.

Среди пассажиров электропоезда многие с детьми, которые не могут добраться домой. До ближайшей трассы - 10-12 километров, люди добираются пешком.

На вокзале на станции объявили о задержке поездов на неопределенный срок.

«Сейчас перекрыты три пути, а по одному пускают поезда. На месте происшествия работают соответствующие службы, угрозы нет», – сообщил председатель ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги