Сегодня в Бугском районе Львовской области в результате аварии сошел с рельсов товарный поезд, сообщает «Варта 1».
Отмечается, что авария произошла в 09:30 в селе Задворье.
Товарный поезд сошел с рельсов, перевернулись как минимум десять вагонов. На данный момент затруднено движение поездов. В результате аварии заблокировано движение пассажирского электропоезда Ривне-Львов.
Среди пассажиров электропоезда многие с детьми, которые не могут добраться домой. До ближайшей трассы - 10-12 километров, люди добираются пешком.
На вокзале на станции объявили о задержке поездов на неопределенный срок.
«Сейчас перекрыты три пути, а по одному пускают поезда. На месте происшествия работают соответствующие службы, угрозы нет», – сообщил председатель ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время