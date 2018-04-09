Сегодня, 9 апреля, в Украине отмечают Поливальный понедельник (обливной, волочильный) – народно-православный праздник, который символизирует духовное весеннее очищение.

Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Он открывает Светлую (или Пасхальную) неделю, где каждый день еще со славянских времен имел свое название: понедельник – поливальный, вторник – купалища, среда – хороводница, Навский четверг, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное, сообщает 112 Украина.

Воду всегда наделяли целебными свойствами. Еще в языческие времена весенние купания и обливания считались своеобразными ритуалами (например, для призывания дождя). Славяне верили, что через воду человек очищается не только внешне, но и внутренне.

В Киевской Руси Поливальный понедельник праздновали три дня (Волочильники). За этот период надо было облить «все и всех». В Волочильники, кроме ритуального обхода односельчан в первый день Пасхи, парни-обливальники ходили по тем домам, где жили девушки.

Со временем языческая традиция трансформировалась в христианскую. Однако символизм праздника – очищение, радость весны и пробуждение природы – остался неизменным.

В Поливальный понедельник безветренный день и синее небо – к дождю;

Солнечно и безоблачно – к такому же лету;

С самого утра льет дождь – лето тоже будет дождливым;

Птицы вернулись из теплых краев, но пока не поют – еще ждать морозов.

Ранее в Поливальный понедельник обливали преимущественно незамужних девушек – это делали их ухажеры как проявление своей симпатии и скрытой любви. Остаться девушке сухой в Поливальный понедельник считалось позором. Если же девушка приходила домой совершенно мокрой – родители радовались, ведь появлялась надежда на свадьбу, а значит, надо было уже готовить приданое.

Порой девушки откупались от парней писанками, чтобы те их не обливали.

Наши предки в этот день окунались в водоемы, обливали домашних животных и ценные вещи. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало «очистить ее», а незамужнюю девушку – «наделить еще большей красотой и здоровьем».

Чтобы вызвать дождь – поливали водой могилы самоубийц и утопленников (согласно поверью, именно они господствуют над дождями).

Вполне приемлемым было обливать всех без исключения прохожих. В некоторых регионах обливание длилось три дня: в первый день парни обливают девушек, во второй – наоборот, на третий – вместе.

Обливали водой и скот, и птицу, пчел с ульями, пастухов и лошадей перед началом полевых работ.

Больных на эпилепсию, желтуху или лихорадку неожиданно обливали водой, которой предварительно обмывали иконы или серебряные предметы. Если подозревали, что на человека наслали порчу (сглазили), то перед тем как его облить, воду пропускали через щеколду. Верили также, если внезапно вылить воду на ведьму, то она не сможет навредить.

Считалось, что если облить в этот день хозяйку, то ее корова будет давать больше молока.

В некоторых регионах существует обычай, что дети идут к крестным родителям, а те готовят для них подарки. В других регионах все происходит наоборот: крестные посещают своих крестников и приносят им гостинцы.

В целом Поливальный понедельник в разных городах празднуют по-своему (и все-таки преимущественно в западных областях). Со временем этот праздник стал одним из любимейших среди молодежи. Возле водоемов порой разворачиваются настоящие баталии. И несмотря на то, что этот день не всегда бывает теплым, под воду попадают как сами дебоширы, так и случайные прохожие (в этом и веселье).

Традиционно сложилось, что больше всего любят отмечать Поливальный понедельник львовяне. Вот и сегодня на площади Рынок с 12:00 до 15:00 будет проходить «поливка».

Электротранспорт на площади не будет курсировать, а за самим процессом будут следить правоохранители. В празднике смогут принять участие все желающие львовяне и гости города, воду можно будет черпать из специально смонтированных установок.

Обычно при таких действах используется до 20 кубических метров питьевой воды.