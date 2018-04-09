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Авиация Израиля атаковала объект движения ХАМАС, расположенный в Секторе Газа, после попытки группы боевиков перейти через границу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«9 апреля 2018 года самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла в ответ на попытку боевиков незаконно пересечь границу и заложить взрывчатку.

«Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий», - добавили в командовании армии Израиля.

8 апреля Израиль запретил ввоз в Сектор Газа автомобильных шин. Это решение было принято после того, как протестующие начали жечь покрышки, чтобы создать дымовую завесу для израильских снайперов, размещенных вдоль границы.
ForUm

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