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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором запечатлена попытка вывезти экипаж судна «Норд» в Россию.

На видео видно, что члены экипажа «Норда» отказались по требованию пограничников выходить из дипломатических автомобилей РФ.

«Фрагмент ночного общения на пункте пропуска «Гоптовка» с российскими дипломатами, которые «выполняют приказ», - написал в комментарии к видео Олег Слободян.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог.

Экипаж судна отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине.
ForUm

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