За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкино.

Кроме этого, в районе Богдановка враг применил вооружение БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты «Бутовка» - стрелковое оружие, а по защитникам Широкино - велся снайперский огонь.

В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.