также в разделеМир
Бывший президент Бразилии сдался полиции 13
Число жертв ДТП с хоккейной командой в Канаде выросло до 15 человек 13
В Стамбуле следовавший в Украину танкер врезался в исторический особняк 33
СМИ: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами 26
Жертвами химической атаки в Сирии стали 70 человек 24
Наезд на людей в Мюнстере совершил немец с расстройством психики 19
В Германии фургон въехал в толпу, есть жертвы 84
В Канаде автобус с хоккейной командой столкнулся с грузовиком, 14 погибших 255
Британские власти отказали визе племяннице Скрипаля 70
МИД РФ обещает «жесткий ответ» на новые санкции США 88
Facebook вводит новые правила для борьбы с вмешательством в выборы 49
Опубликован рейтинг европейских городов с самыми большими пробками 62
Журналисты раскрыли схему доставки российских наемников в Сирию 107
В РФ требует объяснить блокирование российских ботов в Facebook 36
В Иерусалиме сотни украинцев прошли дороге Скорби с молитвой о мире 57
Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку 105
США ввели санкции против фигурантов «кремлевского списка» 49
В РФ отрицают, что хранили «Новичок» в Шиханах 34

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина «полезным идиотом» Кремля из-за его реакции на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом Джонсон написал в статье для Sunday Times, сообщает LIGA.net со ссылкой на BBC.

Министр напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к отравлению и цинично пытается хоронить неуклюжие факты под толщей лжи и дезинформации. В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении, написал Джонсон.

«Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к этой атаке пропагандой - привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин примкнул к ним», - отметил глава британского МИДа.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги