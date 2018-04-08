Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина «полезным идиотом» Кремля из-за его реакции на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом Джонсон написал в статье для Sunday Times, сообщает LIGA.net со ссылкой на BBC.



Министр напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к отравлению и цинично пытается хоронить неуклюжие факты под толщей лжи и дезинформации. В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении, написал Джонсон.

«Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к этой атаке пропагандой - привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин примкнул к ним», - отметил глава британского МИДа.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь.