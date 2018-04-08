также в разделеПолитика
Самые тяжелые испытания уже точно позади: Порошенко поздравил украинце в с Пасхой 29
Климкин назвал условие встречи «нормандской четверки» 96
Порошенко и Меркель согласуют детали миротворческой миссии на Донбассе 44
Украина введет санкции против фигурантов «кремлевского списка» 478
Гройсман в Раде вступился за Супрун 59
Парубий: «Северный поток-2» может спровоцировать полномасштабное наступление РФ 382
Гройсман: Выплаты освобожденным из плена будут после проверки 35
Гройсман: Сделаем все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали 91
Сенатор: Кроме Javelin Украина получит снайперские комплексы 49
СМИ: Манафорт помогал Януковичу дискредитировать Тимошенко 32
Порошенко внес в Раду закон о Нацбюро финансовой безопасности 43
Рада переименовала ВДВ в Десантно-штурмовые войска 42
Порошенко обещает «четкий ответ» тем, кто будет играть в суверенитет 95
Рада реформировала дипломатическую службу 65
Рада решила сократить количество комитетов до 20 41
ВР в первом чтении приняла законопроект о нацбезопасности 52
Рада призвала мир не допустить строительства «Северного потока-2» 565
НАБУ проверит, финансировал ли Каддафи президентскую кампанию Тимошенко 60

За химическую атаку в Сирии должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает», – отметил он.

При это Климкин подчеркнул, что еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето как по катастрофе MH17 на Донбассе.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги