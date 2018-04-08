За химическую атаку в Сирии должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает», – отметил он.

При это Климкин подчеркнул, что еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето как по катастрофе MH17 на Донбассе.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.