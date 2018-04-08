Осужденный по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал отбывать назначенный ему 12-летний срок наказания, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в субботу, 7 апреля, Силва сдался полиции и улетел в город Куритиба на юге страны. Там сотрудники правоохранительных органов доставили его в местную штаб-квартиру федеральной полиции, где уже была подготовлена камера.

Ранее 72-летний политик уклонился от добровольной явки в полицию, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на его арест. Однако он не предпринял попытки побега, а укрылся в здании профсоюза работников металлургической промышленности в пригороде Сан-Паулу, который когда-то возглавлял. Позднее Лула да Силва принял решение сдаться властям. Удалось это не сразу, потому что сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользующегося популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, не давая его автомобилю отъехать.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов. Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.