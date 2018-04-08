В ночь на 8 апреля в столице на улице Сирафимовича водитель автомобиля Daewoo врезался в продуктовый магазин, сообщает «Киев Оперативный».

«Этой ночью водитель автомобиля Daewoo (такси), AA7671KA, на улице Сирафимовича, 10, не справился с управлением и почти заехал за продуктами. Говорит, что отвлекся на минутку. Хорошо, что в это время из пешеходов никого не было», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сразу после аварии водитель скрылся.