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В ночь на 8 апреля в столице на улице Сирафимовича водитель автомобиля Daewoo врезался в продуктовый магазин, сообщает «Киев Оперативный».

«Этой ночью водитель автомобиля Daewoo (такси), AA7671KA, на улице Сирафимовича, 10, не справился с управлением и почти заехал за продуктами. Говорит, что отвлекся на минутку. Хорошо, что в это время из пешеходов никого не было», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сразу после аварии водитель скрылся.
ForUm

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