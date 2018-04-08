Пасхальная ночь с 7 на 8 апреля прошла в Украине без нарушений публичной безопасности и порядка, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что во всех регионах государства состоялись пасхальные богослужения в более 13 400 культовых сооружений, участие в которых приняли более 6,8 млн верующих
Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.
Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.
В настоящее время еще продолжаются религиозные службы в около тысячи храмах.
Напомним, сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху.
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