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Пасхальная ночь с 7 на 8 апреля прошла в Украине без нарушений публичной безопасности и порядка, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что во всех регионах государства состоялись пасхальные богослужения в более 13 400 культовых сооружений, участие в которых приняли более 6,8 млн верующих

Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.

В настоящее время еще продолжаются религиозные службы в около тысячи храмах.

Напомним, сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху.

 
ForUm

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