Британская разведка МИ-6 провела переговоры с американским ЦРУ о переезде Сергея Скрипаля и его дочери в США, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The Sunday Times.

Источники в руководстве МИ-6 сообщили изданию, что Скрипалям предложат жить под новыми именами для защиты от возможных попыток убийства.

Также, по данным издания, оба находятся в сознании и вскоре начнут сотрудничать со следствием в деле о своем отравлении.

Ранее 33-летняя Юлия Скрипаль отказалась от предложения российского посольства предоставить ей и ее отцу консульскую помощь.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь.