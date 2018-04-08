также в разделеМир
Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов «полезным идиотом» Кремля 14
Бывший президент Бразилии сдался полиции 14
Число жертв ДТП с хоккейной командой в Канаде выросло до 15 человек 13
В Стамбуле следовавший в Украину танкер врезался в исторический особняк 33
Жертвами химической атаки в Сирии стали 70 человек 24
Наезд на людей в Мюнстере совершил немец с расстройством психики 19
В Германии фургон въехал в толпу, есть жертвы 84
В Канаде автобус с хоккейной командой столкнулся с грузовиком, 14 погибших 255
Британские власти отказали визе племяннице Скрипаля 70
МИД РФ обещает «жесткий ответ» на новые санкции США 88
Facebook вводит новые правила для борьбы с вмешательством в выборы 49
Опубликован рейтинг европейских городов с самыми большими пробками 62
Журналисты раскрыли схему доставки российских наемников в Сирию 107
В РФ требует объяснить блокирование российских ботов в Facebook 36
В Иерусалиме сотни украинцев прошли дороге Скорби с молитвой о мире 57
Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку 105
США ввели санкции против фигурантов «кремлевского списка» 49
В РФ отрицают, что хранили «Новичок» в Шиханах 34

Британская разведка МИ-6 провела переговоры с американским ЦРУ о переезде Сергея Скрипаля и его дочери в США, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The Sunday Times.

Источники в руководстве МИ-6 сообщили изданию, что Скрипалям предложат жить под новыми именами для защиты от возможных попыток убийства.

Также, по данным издания, оба находятся в сознании и вскоре начнут сотрудничать со следствием в деле о своем отравлении.

Ранее 33-летняя Юлия Скрипаль отказалась от предложения российского посольства предоставить ей и ее отцу консульскую помощь.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги