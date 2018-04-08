В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Об этом в своем пасхальном поздравлении заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В Украине есть очень хорошая традиция чтить Воскресение как Пасху - поистине Великий День. В силу его чрезвычайной значимости этот праздник больше, чем просто церковный. И отмечают его не только христиане, и не только верующие. Итак, я поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны», – отметил он.

По словам Порошенко, Воскресение - это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. «Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который спровоцировала российская агрессия. В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», – подчеркнул он.

По мнению Главы государства, чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир. «Мир внутри страны. Мир на внешних границах. «Мир вам», - так говорил Спаситель. А еще - «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», – заявил он.

Он напомнил, что в Вербное воскресенье побывал в Мариуполе. «Там, как нигде больше, знают цену миру. И молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно. О мире и миротворцах расспрашивали меня и жители Волновахи, где теплая встреча с родителями и детьми происходила в новой школе, которая сама собой и является символом мира», – заявил Президент.

«Обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и на покой людям. Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим», – отметил он.

Порошенко сообщил, что к Пасхе передал воинам куличи, которые испекла его жена Марина. «Ребята, кстати, просили за это очень поблагодарить», – заявил он.

В свою очередь супруга Президента отметила, что это военных нужно благодарить за то, как они защищают Украину. «Светлое Воскресение Христа - это праздник веры в победу добра над злом. В этот день мы просим Всевышнего наполнить наши сердца чувством радости, благодати и очищения. Это время, когда надо забыть обиды и невзгоды. И жить со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Пасха объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в Украине. Пусть чудо Воскресения Христова вдохновляет нас на праведные дела», – заявила она.

«Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе. Потому, напомню еще раз, как сказано в Священном Писании: один Господь, одна вера, одно крещение. Христос воскрес! Воистину воскрес!» – сказал Президент.

Напомним, сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху.