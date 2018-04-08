Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует от России и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивания и угрозы наблюдателям ОБСЕ.



«Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались», - написал Волкер в Twitter, сообщает УНИАН.

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.