также в разделеОбщество
Украинские авиакомпании проверят на использование их самолетов в Сирии 15
Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно 44
Российские дипломаты пытались вывезти команду «Норда» в РФ 101
Сегодня православные христиане празднуют Пасху 287
Румыния одобрила открытие нового пограничного пункта с Украиной 51
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 705
Военные нашли в зоне АТО разбившийся беспилотник-камикадзе 168
В зоне АТО на три дня упрощен режим пересечения линии разграничения 1083
СБУ изъяла в Одессе крупный арсенал оружия и боеприпасов 57
На Пасху порядок в столице будут охранять 2,2 тысячи силовиков 45
Экипаж «Норда» отпустили на свободу 72
За 10 дней на Донетчине полиции сдались 7 боевиков 166
В Днипре во время подготовки к убийству задержали киллера 55
Сегодня православные отмечают Благовещение 37
6 апреля. Картина дня 73
За капитана «Норда» внесли залог 93
Аваков: Силы МВД готовятся к деоккупации Донбасса 166
Прокуратура завела дело на чиновников крупнейшего аэропорта Украины 73

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует от России и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивания и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

«Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались», - написал Волкер в Twitter, сообщает УНИАН.

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги