Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что за рулем грузового микроавтобуса, который совершил наезд на людей в центральной части города Мюнстера, находился гражданин Германии.

Министр отметил, что на данный момент «ничто не указывает на любую исламистскую подоплеку» наезда на людей, сообщает DW.

Ройль также скорректировал данные по погибшим в результате инцидента. По его словам, погибших трое: два человека погибли в результате наезда, а водитель застрелился внутри микроавтобуса непосредственно после совершенного нападения.

Ранее сообщалось, что в результате наезда погибли три человека, а также водитель микроавтобуса.

Еще около 20 человек получили травмы различной степени тяжести, отмечали в полиции.

По словам пресс-секретаря местной полиции, шестеро травмированных находились в критическом состоянии. В полиции также сообщали, что проверяют информацию о двух мужчинах, которые якобы выпрыгнули из микроавтобуса перед наездом.

По информации издания Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR, водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии 1969 года, который имел психические расстройства. В его доме провели обыск на предмет наличия взрывчатых веществ.

Издание Spiegel Online отмечает, что нападавший - 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., в прошлом однажды уже демонстрировал проблемное психическое поведение. Он не был известен полиции как экстремист.

Наезд был совершен 7 апреля в 15:27 по местному времени в центре Мюнстера, злоумышленник направил автомобиль на людей, которые сидели на террасе популярного ресторана Grosser Kiepenkerl.