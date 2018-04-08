также в разделеПроисшествия
В Крыму электричка врезалась в микроавтобус, погибли 5 человек 25
Боевики подстрелили на блокпосту женщину 201
С начала «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов 46
Сутки в зоне АТО: 42 обстрела, ранены 2 военных 60
Еще один мужчина погиб от взрыва гранаты на Донбассе 38
В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой 97
За 11 месяцев из-за обстрелов погибли 32 мирных жителя Донбасса 42
Сутки в АТО: 27 обстрелов, потерь нет 31
В Херсоне у СБУ пытались отбить депутата «Евпаторийского горсовета» 175
В цех завода «Укроборонпрома» ночью бросили две гранаты 71
В Кривом Роге на полигоне подорвались трое нацгвардейцев 56
В Новоград-Волынском стреляли в депутата 61
В Днипре горела Приднепровская ТЭС 94
В Одесской области поезд насмерть сбил пограничника 59
За сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, потерь нет 37
На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей 45
Умер Юрий Солошенко 98
Сутки в АТО: 24 обстрела, один военный ранен 35

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное» перемирие, осуществив 42 обстрела позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и шахты «Бутовка», крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

На луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги