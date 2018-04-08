За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное» перемирие, осуществив 42 обстрела позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и шахты «Бутовка», крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

На луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.