Правительство Румынии поддержало открытие пункта пропуска Орловка-Исакча. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ, обнародовал зампредседателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.



Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня. Строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 года, сообщает УНИАН.

Кабинет Министров Украины одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка-Исакча еще в ноябре 2014 года.

В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном пограничном движении.